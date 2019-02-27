Консультация по битрикс

Привет!

Сделали сайт на битрикс (пробная версия старт), пока наполняли контентом срок действия пробной версии закончился. Есть текущий сайт на той же лицензии старт, насколько я понял сделать там несколько сайтов нельзя. Можно ли как то оживить нашу пробную версию или поменять ее местами с текущим сайтом и применить наш старый ключ? Время поддержки закончилось, тех поддержку не продляли.