Консультация по битрикс

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки114 просмотров
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Привет!

Сделали сайт на битрикс (пробная версия старт), пока наполняли контентом срок действия пробной версии закончился. Есть текущий сайт на той же лицензии старт, насколько я понял сделать там несколько сайтов нельзя. Можно ли как то оживить нашу пробную версию или поменять ее местами с текущим сайтом и применить наш старый ключ? Время поддержки закончилось, тех поддержку не продляли.

5 лет назад
ivansatana
Иван 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад