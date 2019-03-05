Наладить работу фильтра opencart

Хорошее было изначальное ТЗ, но в процессе работы появились моменты, которые все же заставили расширить ТЗ и фронт работ. Александр очень коммуникабелен и с пониманием относился ко всем конструктивным аргументам и сложившимися обстоятельствами! С оплатой все в полном обьеме и без лишних качель! Спасибо за хорошую совместную работу!