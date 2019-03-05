Наладить работу фильтра opencart

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки164 просмотра
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Такой сайт

https://сайтсантехники.рф/

не работает фильтр.

Надо наладить работу фильтра + вывести его горизонтально для раздела с производителями.

Вообще в целом очень нужен специалист по опенкарт.

OpenCart
5 лет назад
Alexandr177
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
kasanders
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
5 лет назад
$25
2 дня
WMZ
Было не просто но мы справились) Отличный специалист!
Хорошее было изначальное ТЗ, но в процессе работы появились моменты, которые все же заставили расширить ТЗ и фронт работ. Александр очень коммуникабелен и с пониманием относился ко всем конструктивным аргументам и сложившимися обстоятельствами! С оплатой все в полном обьеме и без лишних качель! Спасибо за хорошую совместную работу!
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