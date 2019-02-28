Пока пишем подробное техзадание по функционалу, но основная задача – сделать комьюнити, в котором основные участники – это не сами авторы, а их разные блоги. Возьмем, к примеру, сайт домашних питомцев. Автор может создать блоги ...
Настроить отправку чеков по 54-ФЗ (1С-Битрик малый бизнес)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть действующий магазин на платформе битрикс, малый бизнес (лицензия действующая).
Настроен и работает эквайринг от Сбербанка. В учреждении имеется онлайн касса Меркурий 115-Ф.
Необходимо настроить отправку чеков по 54-ФЗ.
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