Обновить OpenCart

Доброго времени суток требуется кинуть верстку http://test2602.garcom.kz/atstoun на WordPress То есть адаптировать данную верстку под WP ну и добавить нужный функционал, такой как Добавление/Удаление/Редактирование контента Заказать звонок Заказать услугу Заказать товар Более подробно в личной беседе с исполнителем, ТЗ сейчас подготовлю и ...