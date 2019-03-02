Установка копии интернет-магазина на WP под ключ

Требуется установить на современный шаблон WP копию интернет-магазина - полноценный магазин под ключ (около 5000 стр.), с сайта образца с незначительными изменениями (цвет, иконки поменять и т.д.).

Прошу обращаться только обязательных специалистов, ежедневно на связи. Срок исполнения не более 15 дней.

Оплата строго по факту выполненной работы.

Перспективы дальнейшего сотрудничества - обязательно!

Возможно сотрудничество с начинающим специалистом.

Жду предложений и цен!

Всем откликнувшимся заранее спасибо!