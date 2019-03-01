Разработка модулей для разных CMS

Добрый день! Заказчик: Сервис - https://widget.dpl-storage.ru

Требуется разработка модуле для следующих cms:

Opencart

Joomla - JoomShopping

Joomla - VirtueMart

Webasyst

CMS InSales

AMIRO.CMS

MODX

CMS StoreLand

NetCat

UMI.CMS

DIAFAN.CMS

Shop-Script

HostCMS

PHPShop

Техническое задание:

Разработка модуля, после установки которого на сайт, формируется два xml файла, по двум URL адресам. Данные должны формироваться по примеру в это ссылке:

https://dpl-storage.ru/format-xml

Данные в файлах по URL адресам должны обновляться 1 раз в час.

URL cсылки должны иметь следующий вид:

Примеры файлов

Товары - https://site.ru/format/products.xml

Категории - https://site.ru/format/categories.xml

Не обязательно что это будет один исполнитель. Если потребуется создадим нужное количество заявок в системе weblancer.net Понимаем и берем во внимание нюансы каждой из cms

Жду ваши вопросы, сроки и стоимость работы.