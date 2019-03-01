Редактирование страницы сайта, в которую нужно вставить видео

Необходимо написать страницу сайта(сайт есть, просто нужна помощь в создании страниц с некоторыми критериями).

На странице необходимо поставить ссылку на видео из ютуб, а также необходимо составить простые условия. Пробелы, в которые человек будет вставлять некоторые параметры, слова, числа.(подходящих параметра 2 для такого пробела). Это образовательный проект, вконце определенного упражнения человек может нажать на кнопку "проверить" и все верные условия будут зелеными, а неправильные - красными.