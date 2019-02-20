Подключить Unisender к форме на сайте

Есть магазин на shop-script, который будет работать по модели b2b. На сайте настроено ручное подтверждение регистрации, поэтому регистрироваться кому попало нет смысла. То есть что-то вроде закрытой системы. Клиенты(контрагенты) сначала добавляются в 1C, затем уже ...