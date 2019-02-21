Получить данные с рейтинга liveinternet

Всем дорого времени суток.

ужно: спарсить рейтинг ливинтернет по трем тематикам (банки, бухгалтерия, финансы) по трем странам (Украина, Россия, Беларусь).

Вот урлы (пример) :

https://www.liveinternet.ru/rating/ru/#geo=ua;group=banks;

https://www.liveinternet.ru/rating/ru/#geo=by;group=banks;

https://www.liveinternet.ru/rating/ru/#geo=ru;group=banks;

На выходе мне нужна эксель таблица в котой будет: № (порядковый номер), сайт(название), урл этого сайта, % охвата аудитории, посещаемость за сегодня.

жду предложение по цене и срокам. спасибо.