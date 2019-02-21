Получить данные с рейтинга liveinternet

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Веб-программированиеЗавершен6 заявок165 просмотров
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Всем дорого времени суток.

ужно: спарсить рейтинг ливинтернет по трем тематикам (банки, бухгалтерия, финансы) по трем странам (Украина, Россия, Беларусь).

Вот урлы (пример) :

https://www.liveinternet.ru/rating/ru/#geo=ua;group=banks;

https://www.liveinternet.ru/rating/ru/#geo=by;group=banks;

https://www.liveinternet.ru/rating/ru/#geo=ru;group=banks;

На выходе мне нужна эксель таблица в котой будет: № (порядковый номер), сайт(название), урл этого сайта, % охвата аудитории, посещаемость за сегодня.

жду предложение по цене и срокам. спасибо.

5 лет назад
CyberSharkPro
Алексей 
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
mrPuh
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
17 часов назад
5 лет назад
$20
1 день
WMZ
Очень адекватный исполнитель. Заказывал работы второй раз. Все отлично: и по срокам, и по качеству работ. Рекомендую.
Сотрудничаем не в первый раз. Никаких нареканий - рекомендую.
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