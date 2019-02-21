Получить данные с рейтинга liveinternet

Сайт www.neoluxe.ru В меню "УСЛУГИ" в хедере есть подменю со списком услуг При нажатии на пункт подменю должна раскрываться окно услуги, как при нажатии на соответствующую иконку. Так раньше и работало, но сломалось после того как я добавил ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем дорого времени суток.
ужно: спарсить рейтинг ливинтернет по трем тематикам (банки, бухгалтерия, финансы) по трем странам (Украина, Россия, Беларусь).
Вот урлы (пример) :
https://www.liveinternet.ru/rating/ru/#geo=ua;group=banks;
https://www.liveinternet.ru/rating/ru/#geo=by;group=banks;
https://www.liveinternet.ru/rating/ru/#geo=ru;group=banks;
На выходе мне нужна эксель таблица в котой будет: № (порядковый номер), сайт(название), урл этого сайта, % охвата аудитории, посещаемость за сегодня.
жду предложение по цене и срокам. спасибо.
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