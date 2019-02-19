Синхронизация данных контрагентов между 1C и магазином на shop-script

Есть магазин на shop-script, который будет работать по модели b2b.

На сайте настроено ручное подтверждение регистрации, поэтому регистрироваться кому попало нет смысла. То есть что-то вроде закрытой системы. Клиенты(контрагенты) сначала добавляются в 1C, затем уже их отправляют регистрироваться на сайте.

Необходимо отобразить баланс контрагента на странице профиля на сайте. Эта информация находится в программе 1C.

В данный момент реализована синхронизация товаров и заказов с помощью плагина.

Но, чтобы получать свежую информацию о текущем балансе контрагента, вероятно, нужно синхронизировать обмен данных контрагентов между программой и магазином.

То есть либо нужно писать плагин, либо доработать бесплатный.

Пишите, если вы знаете как реализовать эту задачу, возможно вы уже такое делали.