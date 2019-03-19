Задача - написать код html, который можно будет вставить через блок http://joxi.ru/BA04WovHJ0YnJA на Getcourse. В этот блок нужно поместить ссылки на 31 pdf-документ, которые открывают документ (это презентации) для удобного просмотра с любого устройства (преимущественно у нас мобайл) БЕЗ скачивания на устройство пользователя, например, через какой-либо плагин.Код будет на странице, размещенной на самом Геткурсе вот здесь http://joxi.ru/VrwQ9dlCOBDy52