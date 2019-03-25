Создать лендинг

Было необходимо собрать лендинг. Был приблизительный дизайн, но точного тз у меня не было, описывал практические все на словах. Ксения прекрасно справилась с задачей, быстро отвечала на все возникающие вопросы, советовала как сделать лучше, держала в курсе на всех этапах работы. Очень ответственный и грамотный исполнитель, профессионал в своем деле. При необходимости буду рад сотрудничать снова)