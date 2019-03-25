Создать лендинг

Сайт https://яркий-дом.рус нереально долго загружается. Необходимо оптимизировать работу сайта, исходники есть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сверстать или собрать лендинг по примерному дизайну. Что необходимо:
1. Максимальная высокая скорость загрузки сайта
2. Соблюсти положение элеметов и их смысловой значимости
3. Движок не мьюс
Дизайн прикрепляю
Бюджет до 3500-4000р
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