Создать лендинг

HTML-версткаЗавершен11 заявок261 просмотр
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Сверстать или собрать лендинг по примерному дизайну. Что необходимо:

1. Максимальная высокая скорость загрузки сайта

2. Соблюсти положение элеметов и их смысловой значимости

3. Движок не мьюс

Дизайн прикрепляю

Бюджет до 3500-4000р

5 лет назад
vlados33rus
Владислав 
27 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
habstitch
Ксения 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$50
5 дней
Было необходимо собрать лендинг. Был приблизительный дизайн, но точного тз у меня не было, описывал практические все на словах. Ксения прекрасно справилась с задачей, быстро отвечала на все возникающие вопросы, советовала как сделать лучше, держала в курсе на всех этапах работы. Очень ответственный и грамотный исполнитель, профессионал в своем деле. При необходимости буду рад сотрудничать снова)
Было приятно работать с Владиславом - он коммуникабельный заказчик, который знает чего хочет от исполнителя и проекта. Предоставил все необходимые материалы для работы, был на связи для решения всех вопросов, оплатил работу вовремя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)
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