Сверстать страницы сайта и привязать к Laravel

HTML-версткаЗакрыт9 заявок191 просмотр
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Есть сайт рабочий сайт на Laravel

Для него сделали редизайн

Нужно сверстать новый дизайн и привязать к верстке текущий функционал

Laravel
5 лет назад
allex-under
Андер 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
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