Отрисовка иконок в illustrator

Иллюстрации и РисункиЗавершен4 заявки252 просмотра
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Отрисовать 8 иконок

http://prntscr.com/n10w6m

http://prntscr.com/n10wd2

Иконки должны быть в такой стилистике:

http://prntscr.com/n10wuc

5 лет назад
Alex870
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
alexbogush91
27 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$16
2 дня
WMZ
Александр отлично справился с заданием! Большое спасибо!
Спасибо! Отлично поработали!
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