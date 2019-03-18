Нужны маленькие картинки - стиль мультяшные - добрые

Привет дизайнеры,

нужно сделать несколько картинок. На всех картинках надо подбирать шрифт и немного графики чтобы просто :

а) сделать картинку не спамной - пробивать по яндексу и гуглу бы желательно

б) минималистично удовлетворять требованию контента - размеры от 100х100 до 400х200 - полноцвет - стилистика разная - хайтек редко. 3D графика врядли нужна - чем проще тем лучше

Оплата киви- вмз и тп