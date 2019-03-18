Нарисовать семейное древо

Необходимо красиво оформить семейное древо со всеми родственниками и другими ветвями.

Есть построенная структура для всей семьи, необходимо прорисовать 2 фамильных древа - по линии матери и отца.

Это не должно быть в форме и стиле дерева со стволом и ветками, просто ветвление, как то оформленное красиво в стилистике старинных семейных деревьев.

Эти 2 древа потом будут распечатаны на формате А1.

Все данные есть, нужно лишь красиво оформить и подготовить для печати на формате А1.

Предложения по цене и ваши примеры работ присылайте, обсудим.