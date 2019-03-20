Нарисовать логотип с нашего макета

Есть логотип, текст и картинка. Нужно немного осовременить, сейчас на логотипе кусочек фото, надо чтобы это было нарисовано стильно и в хорошем качестве. Шрифт в целом нас устраивает, но его если посчитаете необходимым, тоже можно немного изменить. По цветовой гамме - надо работать с теми же цветами, что и сейчас там есть. Лого и сайт скину лично. Срок 2-3 дня