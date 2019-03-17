Перевести обычный jpeg файл в вектор (кривые).

Иллюстрации и РисункиЗавершен8 заявок260 просмотров
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Нужно перерисовать не сложный рисунок. Во вложении файл jpeg, необходимо сделать в векторе (в кривых). 

Цвет рисунка - черный. Фон - белый. 

Единственный возможный метод оплаты - перевод на карту. 

5 лет назад
avozara
36 летИспания
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Green_eyed77
Димаш 
46 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
41 отзыв(-1)
5 лет назад
$3
1 день
Идеально! И даже лучше!
Чётко поставленная задача. Своевременная оплата. Приятно с такими заказчиками иметь дело. Безусловно буду рекомендовать