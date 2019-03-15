Нарисовать макет для Монтажной пены

Есть сценарий серийного мультфильма! Нужно от рисовать мир,локации,а также персонажей!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно прорисовать новый макет для монтажной пены.
Идей нет. Есть только логотип и примеры уже продаваемой продукции.
Нужно будет 3 макета.
- Пена премиум - название Perfect GUN
- Пена-цемент для газобетонных блоков
- Напыление название PPU AIR-SPRAY
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