Нарисовать макет для Монтажной пены

Иллюстрации и РисункиЗакрыт5 заявок185 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно прорисовать новый макет для монтажной пены.

Идей нет. Есть только логотип и примеры уже продаваемой продукции.

Нужно будет 3 макета.

- Пена премиум - название Perfect GUN

- Пена-цемент для газобетонных блоков

- Напыление название PPU AIR-SPRAY

5 лет назад
guest_15526381059651
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад