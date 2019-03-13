Дизайн ленты instagram

Кофейная чашка с блюдцем , образец как концепция есть но нужно разработать свой. Первый этап дизайн
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно дизайн для instagram, пока на 24 поста. Тема недвижимость. Пока нужно что то типа как во вложении но в более серьезном стиле. Если что тема каждого поста есть.
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