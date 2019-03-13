Дизайн ленты instagram

Иллюстрации и РисункиЗакрыт8 заявок222 просмотра
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Нужно дизайн для instagram, пока на 24 поста. Тема недвижимость. Пока нужно что то типа как во вложении но в более серьезном стиле. Если что тема каждого поста есть. 

5 лет назад
MakarovDR
Дмитрий 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад