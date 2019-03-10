Создать новую презентацию с текстом из старой презентации

$5
Иллюстрации и РисункиЗакрыт5 заявок174 просмотра
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Создать новую презентацию с текстом из старой презентации на 8 слайдов со стилем из 3ей презентации(есть псд)

5 лет назад
Bandit95
Евгений 
31 годБеларусь
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад