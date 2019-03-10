Создать новую презентацию с текстом из старой презентации

Здравствуйте. Требуется для вот этого сайта (goo.gl/147r5P) нарисовать паттерн, но только на музыкальную тематику по аналогии с тем, что сейчас используется в шапке (ссылка на изображение — goo.gl/2z48qr). Размеры должны быть те же, использоваться будет в ...