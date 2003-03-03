Редизайн рисунка

У меня мой старый сайт с очень красивой шапкой. Эту картинку хочу использовать для брендирования авто. Соответственно картинку нужно прорисовать в высоком разрешении. В результате картинка должна получиться не хуже чем оригинал. Если будет лучше, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Полный редизайн
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Трёхмерное изображение размером 1280 на 720. Тематика и примеры вышлю исполнителю личным сообщениемИллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт5 лет назад
- $60
Бюджет: 4000 р. Нужно обновить устаревший дизайн шапки группы ВК, разработать 6 обложек для сторис и 5 шаблонов для инстаграм. Срок до 12-13 марта. Формат PSD.Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать обучающие скрин-касты для бота в Telegram в формате GIF по примеру: https://t.me/durov/97 В итоге нужно около 20 коротких gif-скринкастов, которые показывают работу разных функций бота. Критерии:[list][*]На выходе должны быть небольшого размера, но качественные GIF обучающие уроки, ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужен хороший иллюстратор, у нас есть идея, ее нужно быстро нарисовать) формат А5 - под печать + для фб гиф-анимация Присылайте заяввочки кто готов сегодня приступить и завтра закончить)Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! У меня есть статья к ней прилагается иллюстрации, но они сделаны на быструю руку, и нам не нравятся. Нужно их сделать красивые и живые. Сориентируйте пожалуйста сколько по времени это вам займет и стоимость работы. Как выглядят ...Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт5 лет назад
1. Сделать Mockup в PSD (10-15 фото). 2. Нарисовать принты для женской спортивной одежды (15-20 штук) в AI, которые потом применим на мокапе.Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт5 лет назад
необходимо сделать дизайн экстерьера для нанесения рисунка или краски на автомобиль чтобы сделать его (авто) более агрессивным, фото предоставлю по запросуИллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо переделать рисунок из ворда и сделать исходник в формате векторной графики в Эдоб иллюстратор в формате aiИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $900
Нужно создать постер для игры-файтинга, основная тематика которой - алхимия. Примеров графики нет и не будет, проект уже давно закрылся, но есть некоторые метаданные - они витают в воздухе, они везде... Вы можете в любой момент ...Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт5 лет назад