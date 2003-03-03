Сделать обучающие скринкасты в формате GIF

Добрый день! У меня есть статья к ней прилагается иллюстрации, но они сделаны на быструю руку, и нам не нравятся. Нужно их сделать красивые и живые. Сориентируйте пожалуйста сколько по времени это вам займет и стоимость работы. Как выглядят ...