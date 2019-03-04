1. Сделать Mockup в PSD (10-15 фото). 2. Нарисовать принты для женской спортивной одежды (15-20 штук) в AI, которые потом применим на мокапе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
У меня есть статья к ней прилагается иллюстрации, но они сделаны на быструю руку, и нам не нравятся.
Нужно их сделать красивые и живые.
Сориентируйте пожалуйста сколько по времени это вам займет и стоимость работы.
Как выглядят иллюстрации сейчас можете посмотреть в прикрепленном файле.
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