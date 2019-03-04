Добрый день!

У меня есть статья к ней прилагается иллюстрации, но они сделаны на быструю руку, и нам не нравятся.

Нужно их сделать красивые и живые.

Сориентируйте пожалуйста сколько по времени это вам займет и стоимость работы.

Как выглядят иллюстрации сейчас можете посмотреть в прикрепленном файле.