Картины

Иллюстрации и РисункиЗакрыт16 заявок249 просмотров
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Добрый день!

У меня есть статья к ней прилагается иллюстрации, но они сделаны на быструю руку, и нам не нравятся.

Нужно их сделать красивые и живые. 

Сориентируйте пожалуйста сколько по времени это вам займет и стоимость работы.

Как выглядят иллюстрации сейчас можете посмотреть в прикрепленном файле.     

5 лет назад
guest_15517774469971
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад