Перерисовка картинки в высоком качестве

Иллюстрации и РисункиЗакрыт3 заявки514 просмотров
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У меня мой старый сайт с очень красивой шапкой. Эту картинку хочу использовать для брендирования авто. Соответственно картинку нужно прорисовать в высоком разрешении. В результате картинка должна получиться не хуже чем оригинал. Если будет лучше, значит будем сотрудничать и дальше. Прикрепляю образец картинки и технические требования компании, которая будет печатать эту картинку.

5 лет назад
crashcrash2011
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад