Перерисовка картинки в высоком качестве

У меня мой старый сайт с очень красивой шапкой. Эту картинку хочу использовать для брендирования авто. Соответственно картинку нужно прорисовать в высоком разрешении. В результате картинка должна получиться не хуже чем оригинал. Если будет лучше, значит будем сотрудничать и дальше. Прикрепляю образец картинки и технические требования компании, которая будет печатать эту картинку.