Прорисовать эскизы значков

Иллюстрации и РисункиЗакрыт17 заявок240 просмотров
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Требуется предшествующая производственному циклу прорисовка и создание оригинальных, художественных эскизов значков в соответствии с тз.

Форма работы: исполнителю предоставляется картинка и объясняется тематика заказа. Исполнитель создает эскиз значка в стиле анимэ, или в неком другом, изменяя и дополняя его на свое усмотрение. Художественный вкус и смелость решений приветствуется.

Заказы постоянные. Важно умение рисовать, креативность, ответственность. Подробности тз обсудим при дальнейшем общении.

Спасибо.

5 лет назад
inturist
Данилов 
51 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 дней назад