Нарисовать 3 иллюстрации

Иллюстрации и РисункиЗавершен13 заявок281 просмотр
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Необходимо нарисовать 3 векторных иллюстрации для стартовой страницы мобильного приложения автошколы (именно умело нарисовать).  В таком стиле, в той же цветовой схеме: http://prntscr.com/muzi8z

С такими темами и заголовками:

"Билеты""Интерактивные задачи""Конспекты лекций"

5 лет назад
mike_kozyakov
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
vereleen
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$20
14 дней
Очень рекомендую Анастасию. У нее настоящий талант! Получились замечательные изображения для нашего мобильного приложения. Огромное спасибо! Обязательно буду обращаться еще.
Очень хороший заказчик, чёткое ТЗ, минимум правок, быстрая оплата. Работать приятно, рекомендую.