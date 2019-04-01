Нарисовать 3 иллюстрации

Мне нужен персонаж для сайта, который будет использоваться везде: обучение, лендинг и т.д. Суть - это позитивный персонаж, он будет подсказывать что делать в сервисе, на лендинге всякие вещи показывать, обучать - поэтому он должен ...
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Необходимо нарисовать 3 векторных иллюстрации для стартовой страницы мобильного приложения автошколы (именно умело нарисовать). В таком стиле, в той же цветовой схеме: http://prntscr.com/muzi8z
С такими темами и заголовками:
"Билеты""Интерактивные задачи""Конспекты лекций"
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