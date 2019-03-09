Создать ескиз в 3-х проекциях по образцу

Иллюстрации и РисункиЗакрыт7 заявок179 просмотров
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Нужно создать ескиз игрушки для детей в 3-х проекциях по образцу (рисунок 1). Задача стоит из обычного рисунка сделать три рисунка в троих проекциях, передний фон, задний фон и вид ребром. Размеры + - должны совпадать с образцом (рис. 1). 

Игрушка являет собой детский прорезыватель для зубов сделанный из пищевого силикона. 

На рисунку 2 изображено фигурку котика и зайчика из которого нужно сделать сам ескиз. 

Дополнительно добавляю образцы ( рис. 3 - 4 ) на которых изображено размеры( высота, ширина и толщина) и задняя сторона игрушки на которой есть пупырышки. 

5 лет назад
Kalush
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад