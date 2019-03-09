Создать ескиз в 3-х проекциях по образцу

Нужно создать ескиз игрушки для детей в 3-х проекциях по образцу (рисунок 1). Задача стоит из обычного рисунка сделать три рисунка в троих проекциях, передний фон, задний фон и вид ребром. Размеры + - должны совпадать с образцом (рис. 1).

Игрушка являет собой детский прорезыватель для зубов сделанный из пищевого силикона.

На рисунку 2 изображено фигурку котика и зайчика из которого нужно сделать сам ескиз.

Дополнительно добавляю образцы ( рис. 3 - 4 ) на которых изображено размеры( высота, ширина и толщина) и задняя сторона игрушки на которой есть пупырышки.