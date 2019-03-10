Дизайн наклеек

Иллюстрации и РисункиЗакрыт26 заявок246 просмотров
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Ищу человека, который сможет нарисовать нашей компании 12 наклеек. 

Наш магазин специализирован на продаже ножей, арбалетов, луков. 

https://forest-home.ru/

Примеры и схему наклеек прикрепил к сообщению 

- 4 наклейки должны ассоциироваться с ножами

- 4 наклейки с луками и арбалетами 

- 4 с нашим магазином (логотип ёлки)

У нас есть фирменный стиль + логотип . Цвета которые вы сможете использовать:  чёрный, жёлтый и белый 

Буду ждать ваших предложений.

Спасибо =)

5 лет назад
Stivinov
Никита 
30 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад