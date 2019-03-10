Иллюстрации к игре

АнтиБот: 2плюсдва=?

Необходимо нарисовать иллюстрации\комиксы\смешные истории на тему компьютерной игры eve-online.

После завершения проекта все авторские и иные права на работу переходят мне. Так же передаются исходники.

Запрещено публиковать данные иллюстрации где либо, даже в портфолио.

Оплата по договорённости. При наличии положительных отзывов возможна предоплата. Возможно длительное сотрудничество.

В отклике прошу указывать примеры\портфолио и примерную цену за иллюстрацию.