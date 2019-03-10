Иллюстрации к игре

Иллюстрации и РисункиЗакрыт6 заявок182 просмотра
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Необходимо нарисовать иллюстрации\комиксы\смешные истории на тему компьютерной игры eve-online. 

После завершения проекта все авторские и иные права на работу переходят мне. Так же передаются исходники.

Запрещено публиковать данные иллюстрации где либо, даже в портфолио.

Оплата по договорённости. При наличии положительных отзывов возможна предоплата. Возможно длительное сотрудничество. 

В отклике прошу указывать примеры\портфолио и примерную цену за иллюстрацию.

5 лет назад
nix_illusion
Александр 
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад