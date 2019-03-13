Нужно отредактировать презентацию PowerPoint

Есть презентация на PowerPoint , нужно улучшить ее внешний вид:

1. Нужно поставить везде одинаковый ,хорошо читаемый шрифт

2. Поправить картинки и текст ,так что бы презентация хорошо смотрелась

3. На презентации использована две шапки , заменить на одну и сделать ее красивее.