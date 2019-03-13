Нужно отредактировать презентацию PowerPoint

Иллюстрации и РисункиЗавершен11 заявок233 просмотра
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Есть  презентация   на  PowerPoint ,  нужно   улучшить ее внешний  вид:

1. Нужно  поставить   везде  одинаковый  ,хорошо читаемый  шрифт

2. Поправить   картинки  и текст ,так  что  бы    презентация хорошо смотрелась

3. На  презентации  использована две  шапки ,  заменить   на  одну  и  сделать  ее  красивее.

5 лет назад
toplombard
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
JULFY
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
5 лет назад
$8
1 день
WMZ
Прекрасный исполнитель! Узнал , сделал пример страницы и потом только доделал презентацию! Очень рекомендую,качественный умный дизайнер, что большая редкость!!!!! Буду заказывать еще!
Доволен сотрудничеством. Задача была поставлена четко, Заказчик всегда на связи. Оплата сразу после выполнения. Рекомендую.