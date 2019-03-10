Перерисовать схемы в программе SEE Electrical

Иллюстрации и РисункиЗакрыт1 заявка133 просмотра
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Есть PDF файл с 20ю схемами.

Их надо перерисовать в программе SEE Electrical.

Срок - завтра.

Цена за схему 1000 р.

Оплата сбер, яд.

без предоплаты.

5 лет назад
Eva_Golyb
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад