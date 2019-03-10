Перерисовать схемы в программе SEE Electrical

Есть презентация на PowerPoint , нужно улучшить ее внешний вид: 1. Нужно поставить везде одинаковый ,хорошо читаемый шрифт 2. Поправить картинки и текст ,так что бы презентация хорошо смотрелась 3. На презентации использована две шапки , заменить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть PDF файл с 20ю схемами.
Их надо перерисовать в программе SEE Electrical.
Срок - завтра.
Цена за схему 1000 р.
Оплата сбер, яд.
без предоплаты.
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