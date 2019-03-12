Сделать из фотографии арт

Иллюстрации и РисункиЗакрыт30 заявок322 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать из фотографии арт

5 лет назад
guest_15524057570334
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужно нарисовать концепт-арт для игры

    $12

    Нужно нарисовать концепт арт для игры.  Что рисуешь? - Оперативника ЧВК - наемника частной военной организации. Что примерно я хочу получить? - https://ih0.redbubble.net/image.357388868.1209/ap,550x550,12x16,1,transparent,t.u1.png или  - http://clipart-library.com/img/1675699.jpg Бюджет? - 300 грн Если понравится - закажу еще 1 арт с большим бюджетом. Предоплата? - Максимум 100 грн Пишите на почту: [email protected] Отвечать ...

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Иллюстрации к игре

    АнтиБот: 2плюсдва=?  Необходимо нарисовать иллюстрации\комиксы\смешные истории на тему компьютерной игры eve-online.  После завершения проекта все авторские и иные права на работу переходят мне. Так же передаются исходники. Запрещено публиковать данные иллюстрации где либо, даже в портфолио. Оплата по договорённости. ...

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно отредактировать презентацию PowerPoint

    Есть  презентация   на  PowerPoint ,  нужно   улучшить ее внешний  вид: 1. Нужно  поставить   везде  одинаковый  ,хорошо читаемый  шрифт 2. Поправить   картинки  и текст ,так  что  бы    презентация хорошо смотрелась 3. На  презентации  использована две  шапки ,  заменить   ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн наклеек

    Ищу человека, который сможет нарисовать нашей компании 12 наклеек.  Наш магазин специализирован на продаже ножей, арбалетов, луков.  https://forest-home.ru/ Примеры и схему наклеек прикрепил к сообщению  - 4 наклейки должны ассоциироваться с ножами - 4 наклейки с луками и арбалетами  - 4 с ...

    Иллюстрации и Рисунки26 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно идеально отрисовать не очень качественную фотографию

    Имеется фотография немного засвеченная прямым светом и поэтому лицо видно не очень хорошо. Нужно отрисовать сверху очень тщательно и подготовить для печати на холсте. Также изменить бекграунд.

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать ескиз в 3-х проекциях по образцу

    Нужно создать ескиз игрушки для детей в 3-х проекциях по образцу (рисунок 1). Задача стоит из обычного рисунка сделать три рисунка в троих проекциях, передний фон, задний фон и вид ребром. Размеры + - должны ...

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Прорисовать эскизы значков

    Требуется предшествующая производственному циклу прорисовка и создание оригинальных, художественных эскизов значков в соответствии с тз. Форма работы: исполнителю предоставляется картинка и объясняется тематика заказа. Исполнитель создает эскиз значка в стиле анимэ, или в неком другом, ...

    Иллюстрации и Рисунки17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад