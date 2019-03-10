АнтиБот: 2плюсдва=? Необходимо нарисовать иллюстрации\комиксы\смешные истории на тему компьютерной игры eve-online. После завершения проекта все авторские и иные права на работу переходят мне. Так же передаются исходники. Запрещено публиковать данные иллюстрации где либо, даже в портфолио. Оплата по договорённости. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать концепт арт для игры.
Что рисуешь?
- Оперативника ЧВК - наемника частной военной организации.
Что примерно я хочу получить?
- https://ih0.redbubble.net/image.357388868.1209/ap,550x550,12x16,1,transparent,t.u1.png
или
- http://clipart-library.com/img/1675699.jpg
Бюджет?
- 300 грн
Если понравится - закажу еще 1 арт с большим бюджетом.
Предоплата?
- Максимум 100 грн
Пишите на почту: [email protected]
Отвечать начну завтра.
Люди с тупыми вопросами - мимо.
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