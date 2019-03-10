Нужно нарисовать концепт-арт для игры

$12
Иллюстрации и РисункиЗакрыт6 заявок158 просмотров
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Нужно нарисовать концепт арт для игры. 

Что рисуешь?

- Оперативника ЧВК - наемника частной военной организации.

Что примерно я хочу получить?

https://ih0.redbubble.net/image.357388868.1209/ap,550x550,12x16,1,transparent,t.u1.png

или 

http://clipart-library.com/img/1675699.jpg

Бюджет?

- 300 грн

Если понравится - закажу еще 1 арт с большим бюджетом.

Предоплата?

- Максимум 100 грн

Пишите на почту: [email protected]

Отвечать начну завтра.

Люди с тупыми вопросами - мимо.

5 лет назад
Viktorkkk
28 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад