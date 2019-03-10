Нужно нарисовать концепт арт для игры. 

Есть презентация на PowerPoint , нужно улучшить ее внешний вид: 1. Нужно поставить везде одинаковый ,хорошо читаемый шрифт 2. Поправить картинки и текст ,так что бы презентация хорошо смотрелась 3. На презентации использована две шапки , заменить ...