Нарисовать иллюстрацию для печати на футблоке

Иллюстрации и РисункиЗакрыт7 заявок208 просмотров
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Нужно отрисовать иллюстрацию  на тему баттла (1 против 1). Темы : спорт/танцы/рэп. Поясню - есть один сайт (мой) где можно выложить свое видео и другой человек выложит свое видео в ответ. Остальные голосуют. Надо визуализировать эту идею. Не нужно всяких черепов и чернухи. Только активность, сила, динамика! И надо учесть место под лого. Его я прикрепил.

5 лет назад
arablex2
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад