Нарисовать иллюстрацию для печати на футблоке

Нужно отрисовать иллюстрацию на тему баттла (1 против 1). Темы : спорт/танцы/рэп. Поясню - есть один сайт (мой) где можно выложить свое видео и другой человек выложит свое видео в ответ. Остальные голосуют. Надо визуализировать эту идею. Не нужно всяких черепов и чернухи. Только активность, сила, динамика! И надо учесть место под лого. Его я прикрепил.