Иллюстрации детских книг. Долгосрочный контракт.

$150
Иллюстрации и РисункиЗакрыт30 заявок399 просмотров
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Доброго времени суток!

Мы ищем талантливых художников-иллюстраторов, которые надолго присоединились бы к нашей издательской компании. Мы производим добрые качественные веселые книги для детей. 

Если вы любите детей, прекрасно рисуете, имеете доброе сердце и чувство юмора, то наше предложение именно для вас. Мы предоставим вам возможность общаться с юными читателями посредством ваших персонажей, оказывать положительное влияние на их воспитание и развитие творческого воображения и креативного мышления.  

Мы можем обсудить долгосрочное сотрудничество, если ваша первая работа выполнена успешно и с высоким уровнем качества. 

Когда вы отвечаете, пожалуйста, используйте слово ДЕТИ в качестве первого слова в вашем заявлении. 

5 лет назад
aleks88202188
47 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад