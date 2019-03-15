Нужно прорисовать новый макет для монтажной пены. Идей нет. Есть только логотип и примеры уже продаваемой продукции. Нужно будет 3 макета. - Пена премиум - название Perfect GUN - Пена-цемент для газобетонных блоков - Напыление название PPU AIR-SPRAY
Иллюстрации детских книг. Долгосрочный контракт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Мы ищем талантливых художников-иллюстраторов, которые надолго присоединились бы к нашей издательской компании. Мы производим добрые качественные веселые книги для детей.
Если вы любите детей, прекрасно рисуете, имеете доброе сердце и чувство юмора, то наше предложение именно для вас. Мы предоставим вам возможность общаться с юными читателями посредством ваших персонажей, оказывать положительное влияние на их воспитание и развитие творческого воображения и креативного мышления.
Мы можем обсудить долгосрочное сотрудничество, если ваша первая работа выполнена успешно и с высоким уровнем качества.
Когда вы отвечаете, пожалуйста, используйте слово ДЕТИ в качестве первого слова в вашем заявлении.
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