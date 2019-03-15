Иллюстрации детских книг. Долгосрочный контракт.

Доброго времени суток!

Мы ищем талантливых художников-иллюстраторов, которые надолго присоединились бы к нашей издательской компании. Мы производим добрые качественные веселые книги для детей.

Если вы любите детей, прекрасно рисуете, имеете доброе сердце и чувство юмора, то наше предложение именно для вас. Мы предоставим вам возможность общаться с юными читателями посредством ваших персонажей, оказывать положительное влияние на их воспитание и развитие творческого воображения и креативного мышления.

Мы можем обсудить долгосрочное сотрудничество, если ваша первая работа выполнена успешно и с высоким уровнем качества.

Когда вы отвечаете, пожалуйста, используйте слово ДЕТИ в качестве первого слова в вашем заявлении.