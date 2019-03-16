Дизайн шаблоны Инста для личного блога

Иллюстрации и РисункиЗакрыт5 заявок135 просмотров
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Привет,

нужен дизайн шаблон личного блога https://www.instagram.com/frauvaingolts/ (12 квадратов)

дизайн HIGHLIGHTS 

дизайн обложки для  IG TV

учитывайте атрибутику, ноты/нотный стан, микрофон, пастлэьные тона, светло и воздушно

графика должна непринужденно переходить из одного квадрата в другой, не мешая основной картинке

5 лет назад
dvaingolts
41 годГермания
6 лет в сервисе
Был
3 года назад