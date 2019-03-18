Конкурс на отрисовку иллюстраций

Нужна отрисовка персонаже и других графических элементов для мобильной игры на тему средневековья (король Артур). Пока нужно отрисовать волшебника Мерлина и скажем какую то книгу с заклинаниями. Пишите сразу примерную стоимость и срок. Примеры стиля отрисовки [url=http://keeno.tv/upload/iblock/a4a/a4a02f364b265c993e67724c33539f04.jpg]http://keeno.tv/upload/iblock/a4a/a4a02f364b265c993e67724c33539f04.jpg[/url] [url=http://download.alesko.eu/divers/terra.jpg]http://download.alesko.eu/divers/terra.jpg[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Рекламируемый товар:
Товары для бокса и единоборств
Подробное описание задачи:
нарисовать иллюстрации к видам спорта:
- фитнес,
- бокс,
- бразильское джиу-джитсу (BJJ),
- борьба,
- кикбоксинг,
- ММА,
- Myay Thai.
Примеры картинок, которые нам нравятся, можете посмотреть в приложении 01.zip
Примеры картинок, которые нам не нравятся, можете посмотреть в приложении 03.zip
Примеры того, какие движения выполняют спортсмены в каждом из перечисленных видов спорта, можете посмотреть в приложении 02.zip
Очень важно, чтобы было разборчиво видно персонажей и их действия на маленьких картинках.
Макет будущей страницы сайта, на котором будут размещены ваши изображения есть в приложении. В макете под большим слайдером - блок "виды спорта", для него и нужны картинки.
Обратите внимание, что поверх изображений будут ярлыки с надписями, в макете это видно. Эти ярлыки не должны закрывать значимую часть картинки.
Размер: 228x107px
Формат: jpg/png, + исходники PSD
Тип изображений:
Статический
Предпочитаемые цвета:
- синий
- желтый
- красный
- белый
- черный
- темно-серый
- или смотрите на макете в приложении.
Принимайте участие!
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