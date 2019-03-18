Конкурс на отрисовку иллюстраций

# 1 — $ 55

Рекламируемый товар:

﻿Товары для бокса и единоборств

Подробное описание задачи:

нарисовать иллюстрации к видам спорта:

фитнес,

бокс,

бразильское джиу-джитсу (BJJ),

борьба,

кикбоксинг,

ММА,

Myay Thai.

Стиль изображений японско-анимешный, единый, живопись нам не нужна.

Примеры картинок, которые нам нравятся, можете посмотреть в приложении 01.zip

Примеры картинок, которые нам не нравятся, можете посмотреть в приложении 03.zip

Примеры того, какие движения выполняют спортсмены в каждом из перечисленных видов спорта, можете посмотреть в приложении 02.zip

Очень важно, чтобы было разборчиво видно персонажей и их действия на маленьких картинках.

Макет будущей страницы сайта, на котором будут размещены ваши изображения есть в приложении. В макете под большим слайдером - блок "виды спорта", для него и нужны картинки.

Обратите внимание, что поверх изображений будут ярлыки с надписями, в макете это видно. Эти ярлыки не должны закрывать значимую часть картинки.

Размер: 228x107px

Формат: jpg/png, + исходники PSD

Тип изображений:

Статический

Предпочитаемые цвета:

синий

желтый

красный

белый

черный

темно-серый

или смотрите на макете в приложении.

Конкурс открыт до 31 марта или до выбора победителя.

Принимайте участие!