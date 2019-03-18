Конкурс на отрисовку иллюстраций

Иллюстрации и РисункиЗакрыт2 заявки536 просмотров
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#1$55

Рекламируемый товар:

﻿Товары для бокса и единоборств

Подробное описание задачи:

нарисовать иллюстрации к видам спорта: 

  • фитнес,
  • бокс,
  • бразильское джиу-джитсу (BJJ),
  • борьба,
  • кикбоксинг,
  • ММА,
  • Myay Thai.
Стиль изображений японско-анимешный, единый, живопись нам не нужна.

Примеры картинок, которые нам нравятся, можете посмотреть в приложении 01.zip

Примеры картинок, которые нам не нравятся, можете посмотреть в приложении 03.zip

Примеры того, какие движения выполняют спортсмены в каждом из перечисленных видов спорта, можете посмотреть в приложении 02.zip

Очень важно, чтобы было разборчиво видно персонажей и их действия на маленьких картинках.

Макет будущей страницы сайта, на котором будут размещены ваши изображения есть в приложении. В макете под большим слайдером - блок "виды спорта", для него и нужны картинки. 

Обратите внимание, что поверх изображений будут ярлыки с надписями, в макете это видно. Эти ярлыки не должны закрывать значимую часть картинки.

Размер: 228x107px

Формат: jpg/png, + исходники PSD

Тип изображений:

Статический

Предпочитаемые цвета: 

  • синий
  • желтый
  • красный
  • белый
  • черный
  • темно-серый
  • или смотрите на макете в приложении.
Конкурс открыт до 31 марта или до выбора победителя.

Принимайте участие!

5 лет назад
OK_9
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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