Сделать приглашение на юбилей

$3
Иллюстрации и РисункиЗакрыт9 заявок161 просмотр
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Есть готовая картинка. В нее вставить текст и сохранить в формате coraldraw vector. 

5 лет назад
Avrora_13
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад