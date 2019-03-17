Обработка фото и картинок в стиле арт в Photoshop

Иллюстрации и РисункиЗакрыт13 заявок245 просмотров
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Предлагаю фрилансерам работающим в Photoshop несложную работу по обработке фото и картинок в стиле арт

Применение плагинов (цифровая живопись, акварель, масло), сопутствующих ПО, персонализированных кистей приветствуется.

Особо приветствуются и отдельно оцениваются нестандартный подход, креативность, работоспособность.

Оплата ежедневная по факту выполненной работы

Для более детального ознакомления с проектом и деталей ТЗ пишите на [email protected]

5 лет назад
guest_15528206056874
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад