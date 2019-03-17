Обработка фото и картинок в стиле арт в Photoshop

Доброго времени суток! Мы ищем талантливых художников-иллюстраторов, которые надолго присоединились бы к нашей издательской компании. Мы производим добрые качественные веселые книги для детей. Если вы любите детей, прекрасно рисуете, имеете доброе сердце и чувство юмора, то наше предложение ...