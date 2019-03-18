Разработка АРТ-БУКА для печати

Иллюстрации и РисункиЗакрыт9 заявок187 просмотров
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Привет

нужно создать макет для печати арт-бука, в котором надо разместить картины, описание, и био художников

7 художников по 7-8 картин

размер 25 на 25 сантиметров

подумать как можно оформить 

предлагайте цену 

5 лет назад
Maldoror
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад