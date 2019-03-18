Отрисовка персонажей и фонов

Привет нужно создать макет для печати арт-бука, в котором надо разместить картины, описание, и био художников 7 художников по 7-8 картин размер 25 на 25 сантиметров подумать как можно оформить предлагайте цену
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна отрисовка персонаже и других графических элементов для мобильной игры на
тему средневековья (король Артур). Пока нужно отрисовать волшебника Мерлина и
скажем какую то книгу с заклинаниями. Пишите сразу примерную стоимость и срок.
Примеры стиля отрисовки
http://keeno.tv/upload/iblock/a4a/a4a02f364b265c993e67724c33539f04.jpg
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