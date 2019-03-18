Отрисовка персонажей и фонов

$15
Иллюстрации и РисункиЗакрыт6 заявок340 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна отрисовка персонаже и других графических элементов для мобильной игры на

тему средневековья (король Артур). Пока нужно отрисовать волшебника Мерлина и

скажем какую то книгу с заклинаниями. Пишите сразу примерную стоимость и срок.

Примеры стиля отрисовки

http://keeno.tv/upload/iblock/a4a/a4a02f364b265c993e67724c33539f04.jpg

http://download.alesko.eu/divers/terra.jpg

5 лет назад
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 часов назад