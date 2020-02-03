Всё возможно!

Создаю массу всего: упаковку, печатную и интернет-рекламу, логотипы и фирменные стили, обложки компакт-дисков и DVD, презентации и рекламные буклеты, баннеры, вывески, афиши мероприятий, ресторанные меню, листовки и т. д. Рисую в стиле поп-арт в электронном виде. Фотографирую и занимаюсь ретушью фотографий.

Люблю свою работу, люблю интересные проекты и задания. К работе подхожу творчески и с большой ответственностью. Работу веду до полного одобрения заказчика.