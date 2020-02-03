Ксения Таирова KseniKseniKseniKseni
33 годаРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Всё возможно!
Создаю массу всего: упаковку, печатную и интернет-рекламу, логотипы и фирменные стили, обложки компакт-дисков и DVD, презентации и рекламные буклеты, баннеры, вывески, афиши мероприятий, ресторанные меню, листовки и т. д. Рисую в стиле поп-арт в электронном виде. Фотографирую и занимаюсь ретушью фотографий.
Люблю свою работу, люблю интересные проекты и задания. К работе подхожу творчески и с большой ответственностью. Работу веду до полного одобрения заказчика.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Фирменный стиль307 просмотров
- Меню для ресторана340 просмотров
- Меню для ресторана482 просмотра
- Листовка308 просмотров
- Листовка369 просмотров
- Меню для ресторана383 просмотра
- Меню для ресторана369 просмотров
- Афиша на мероприятие237 просмотров
- Афиша на мероприятие203 просмотра
- Баннер и вывеска181 просмотр
- Вывеска155 просмотров
- Бизнес ланч209 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
4 года назад
Ответный отзыв
Сделала задание, ничего не оплатил! Пропал! и не отвечает, не читает, не реагирует на сообщения никак, хотя сам онлайн. НЕ РЕКОМЕНДУЮ!
$9
10 баллов
4 года назад
Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Все прекрасно! Рекомендую
$1
10 баллов
4 года назад
Всё грамотно, предоставлено несколько вариантов работ на выбор. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, хорошо объясняет задачу. Терпеливый и понимающий)) Всем рекомендую!
$40
10 баллов
4 года назад
Все отлично!
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик. Все четко и без проблем! Рекомендую всем!
$11
10 баллов
4 года назад
Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Хороший заказчик) Рекомендую!
Дизайн продукции
2 отзыва
$8/час
от $8от 3 часов
нет рейтинга
Обработка фотографий
2 отзыва
$8/час
от $8от 3 часов
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$8/час
от $8от 1 дня
нет рейтинга