KseniKseni

Ксения Таирова KseniKseni

 
33 годаРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Всё возможно!

Создаю массу всего: упаковку, печатную и интернет-рекламу, логотипы и фирменные стили, обложки компакт-дисков и DVD, презентации и рекламные буклеты, баннеры, вывески, афиши мероприятий, ресторанные меню, листовки и т. д. Рисую в стиле поп-арт в электронном виде. Фотографирую и занимаюсь ретушью фотографий.

Люблю свою работу, люблю интересные проекты и задания. К работе подхожу творчески и с большой ответственностью. Работу веду до полного одобрения заказчика. 

Ретушь фото
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Отзывы заказчиков
guest_15771384304965
4 года в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва(-1)
$1
10 баллов
4 года назад
Нарисовать несколько несложных силуэтов в векторе под мерч
good
Сделала задание, ничего не оплатил! Пропал! и не отвечает, не читает, не реагирует на сообщения никак, хотя сам онлайн. НЕ РЕКОМЕНДУЮ!
Ответный отзыв
benefitm
Михаил 
54 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
32 отзыва
$9
10 баллов
4 года назад
Сделать картинку каталога
Спасибо за работу!
Все прекрасно! Рекомендую
Ответный отзыв
v-max56
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
$1
10 баллов
4 года назад
Исправить каталог оборудования
Всё грамотно, предоставлено несколько вариантов работ на выбор. Всем рекомендую.
Отличный заказчик, хорошо объясняет задачу. Терпеливый и понимающий)) Всем рекомендую!
Ответный отзыв
oliverr
Оля 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$40
10 баллов
4 года назад
Нанесение надписей на 100 изображений
Все отлично!
Прекрасный заказчик. Все четко и без проблем! Рекомендую всем!
Ответный отзыв
Percys
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$11
10 баллов
4 года назад
Сделать плакат фотмата A3 для печати
Рекомендую к сотрудничеству
Хороший заказчик) Рекомендую!
Ответный отзыв
Дизайн продукции
2 отзыва
$8/час
от $8от 3 часов
нет рейтинга
Обработка фотографий
2 отзыва
$8/час
от $8от 3 часов
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$8/час
от $8от 1 дня
нет рейтинга