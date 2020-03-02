Сделать картинку каталога

Иллюстрации и РисункиЗавершен9 заявок262 просмотра
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Нужно сделать вот такую картинку - https://static.tildacdn.com/tild3963-6630-4665-b035-343962353161/book.png тоесть журнал развернутый но вставить туда мои изображения и тексты - это нужно для сайта, не для печати - для вот такого блока http://joxi.ru/L21OlyeSgwp0qr

4 года назад
benefitm
Михаил 
53 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
32 отзыва
Выбранный исполнитель
KseniKseni
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$9
1 день
Спасибо за работу!
Все прекрасно! Рекомендую