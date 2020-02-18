Эскиз тату, цветная,

Здравствуйте, мы производим кальяны, сейчас на рынке все кальяны +/- одинаковые и все копируют друг у друга. Мы нуждаемся в индивидуальном и интересном дизайне. Готовы платить деньги за крутые идеи. Вопрос достаточно срочный.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сюжет:
Слон (Ж) и слоненок. Мать оберегает дитя, идет рядом. Показать их связь.
Четкие линии, акварель.
Цвета: серый, розовый, желтый, зеленый
Размер 9х5, ориентация "книжная" для предплечья.
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