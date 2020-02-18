Надо штампик простейший дорисовать

$3
Иллюстрации и РисункиЗакрыт8 заявок172 просмотра
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Вот рисунки примерные.

https://c7.hotpng.com/preview/458/721/148/rubber-stamp-postage-stamps-clip-art-stamp.jpg

https://st2.depositphotos.com/2274151/5857/i/950/depositphotos_58573177-stock-photo-example-blue-square-stamp-isolated.jpg

надо написать

1 строчка большими буквами "Сайт продаётся"

2 строчка   почта  [email protected]

В формате пнг  с прозрачной подложкой. размер примерно 500 на 300  примерно

4 года назад
Atavisma
61 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
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