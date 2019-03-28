Перерисовать картинку с футболки

Рекламируемый товар: Товары для бокса и единоборств Подробное описание задачи: нарисовать иллюстрации к видам спорта: [list][*]фитнес, [*]бокс, [*]бразильское джиу-джитсу (BJJ), [*]борьба, [*]кикбоксинг, [*]ММА, [*]Myay Thai.[/list] Стиль изображений японско-анимешный, единый, живопись нам не нужна. Примеры картинок, которые нам нравятся, можете посмотреть в приложении 01.zip Примеры картинок, ...
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Доброго времени суток. Нужно перерисовать принты в картинку, чтобы были исходники для будущих принтов. Файлы прикрепил.
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p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 2.0px 0.0px; font: 14.0px 'Helvetica Neue'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'} [b]Добрый день! [/b]Нам нужно 8 иллюстраций с изображением зверей с людскими телами с стиле мультика «Зверополис». Звери должны ...Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт5 лет назад
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