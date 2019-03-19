Необходимое условие. Сделайте примерную тестовую работу, покажите мне, если вы круты, работаем.

P.S Работы полно, хотелось бы сотрудничать дальше по развитию проекта.

Необходимо сделать логотип. Ниже привожу размеры логотипов которые сейчас размещены на сайте. Нужно сделать таких же размеров лого только с другим дизайном.

Описание Дизайна: Фраза- BONES SHOP и между словами вставить PNG картинку (БАРТ из мультика симсоны, прикрепляю вариант) Самого барта нужно отрисовать, круто.

Ссылка на сайт bones.shop