Рекламируемый товар: Товары для бокса и единоборств Подробное описание задачи: нарисовать иллюстрации к видам спорта: [list][*]фитнес, [*]бокс, [*]бразильское джиу-джитсу (BJJ), [*]борьба, [*]кикбоксинг, [*]ММА, [*]Myay Thai.[/list] Стиль изображений японско-анимешный, единый, живопись нам не нужна. Примеры картинок, которые нам нравятся, можете посмотреть в приложении 01.zip Примеры картинок, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимое условие. Сделайте примерную тестовую работу, покажите мне, если вы круты, работаем.
P.S Работы полно, хотелось бы сотрудничать дальше по развитию проекта.
Необходимо сделать логотип. Ниже привожу размеры логотипов которые сейчас размещены на сайте. Нужно сделать таких же размеров лого только с другим дизайном.
Описание Дизайна: Фраза- BONES SHOP и между словами вставить PNG картинку (БАРТ из мультика симсоны, прикрепляю вариант) Самого барта нужно отрисовать, круто.
Ссылка на сайт bones.shop
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