Выдернуть 2 картинки с футболки

Привет дизайнеры, нужно сделать несколько картинок. На всех картинках надо подбирать шрифт и немного графики чтобы просто : а) сделать картинку не спамной - пробивать по яндексу и гуглу бы желательно б) минималистично удовлетворять требованию контента - размеры ...