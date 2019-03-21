Дизайн наклеек

$5
Иллюстрации и РисункиЗакрыт8 заявок219 просмотров
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Дизайн наклеек на бизнес-тематику с нативно встроенным логотипом компании. Это могут быть персонажи, какие-то известные лидеры мнений в сфере бизнеса (например, Илон Маск или Цукерберг) и т.д.

Мы занимаемся организацией бизнес-мероприятий формата Networking. Главная цель наклеек - сделать так, чтобы участники носили эти наклейки на ноутбуке или смартфоне (блокноте может быть). 

Наш слоган: "Включайся в бизнес-среду города" и еще "Ваше идеальное окружение"

Логотип прикрепляю ниже

5 лет назад
guest_15531626716052
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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