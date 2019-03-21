Дизайн наклеек на бизнес-тематику с нативно встроенным логотипом компании. Это могут быть персонажи, какие-то известные лидеры мнений в сфере бизнеса (например, Илон Маск или Цукерберг) и т.д.

Мы занимаемся организацией бизнес-мероприятий формата Networking. Главная цель наклеек - сделать так, чтобы участники носили эти наклейки на ноутбуке или смартфоне (блокноте может быть).

Наш слоган: "Включайся в бизнес-среду города" и еще "Ваше идеальное окружение"

Логотип прикрепляю ниже